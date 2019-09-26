Отец Теофимо Лопеса: "За три боя покорим две весовые категории"

Новости спорта:Отец Теофимо Лопеса считает, что спустя три боя его сын будет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

Отец обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF в легком весе Теофимо Лопеса (14-0, 11 КО) Теофимо Лопес-старший рассказал о дальнейших планах американца.

"Мы будем готовы к Комми, и это будет отличный бой. Я очень счастлив. Все складывается просто идеально для сына.

После абсолюта в легком весе мы сразу поднимемся в первый полусредний вес, где один из чемпионов уже будет абсолютным чемпионом, так что мы станем абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях всего за три боя", – сказал Лопес-старший.

14 декабря Лопес проведет бой против чемпиона IBF Ричарда Комми (29-2, 26 КО). Далее победителя этого поединка ожидает бой с чемпионом WBA, WBO, WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).