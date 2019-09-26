Турман дал прогноз на чемпионский бой Спенс - Портер

Новости спорта:Экс-чемпион мира Кит Турман выделил фаворита одного из главных поединков осени.

Бывший чемпион мира Кит Турман поделился ожиданиями от объединительного поединка чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса и обладателя пояса WBC Шона Портера.

Американский боксер считает фаворитом данного противостояния Спенса, однако он не стал списывать со счетов и Портера.

"Знаете, Спенс проводит "чемпионские" раунды на протяжении всего боя. Я считаю, что он выйдет победителем из этого поединка, но мне бы хотелось, чтобы Портер показал нам нечто особенное. Он должен показать нам, почему он становился чемпионом мира несколько раз за свою карьеру.

Стили делают бои. Он не Келл Брук. Я думаю, что в этом бою мы увидим большое количество ударов по корпусу, и я уверен, что эти они будут попадать прямо в цель. Мне кажется, преимущество обозначится за первые четыре раунда. Но я здесь такой же зритель, как и вы, ребята", - приводит слова Турмана BoxingNews24.

Напомним, поединок Спенс - Портер состоится 28 сентября на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США). Ранее боксеры провели традиционную битву взглядов.