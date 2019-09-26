Скачать
Четверг, 26.09.2019
Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Аталанта с Малиновским обыграла Рому
Аталанта с Малиновским обыграла Рому
Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой в хевивейте
Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой в хевивейте

Турман дал прогноз на чемпионский бой Спенс - Портер

Турман дал прогноз на чемпионский бой Спенс - Портер
14:20 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Экс-чемпион мира Кит Турман выделил фаворита одного из главных поединков осени.

Бывший чемпион мира Кит Турман поделился ожиданиями от объединительного поединка чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса и обладателя пояса WBC Шона Портера.

Американский боксер считает фаворитом данного противостояния Спенса, однако он не стал списывать со счетов и Портера.

"Знаете, Спенс проводит "чемпионские" раунды на протяжении всего боя. Я считаю, что он выйдет победителем из этого поединка, но мне бы хотелось, чтобы Портер показал нам нечто особенное. Он должен показать нам, почему он становился чемпионом мира несколько раз за свою карьеру.

Стили делают бои. Он не Келл Брук. Я думаю, что в этом бою мы увидим большое количество ударов по корпусу, и я уверен, что эти они будут попадать прямо в цель. Мне кажется, преимущество обозначится за первые четыре раунда. Но я здесь такой же зритель, как и вы, ребята", - приводит слова Турмана BoxingNews24.

Турман требует реванша с Пакьяо

Напомним, поединок Спенс - Портер состоится 28 сентября на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США). Ранее боксеры провели традиционную битву взглядов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Шон Портер, Кит Турман, Эррол Спенс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
02 Мариуполь - Динамо: обзор матча (Видео)
03 Девин Хэйни назвал слабые стороны Ломаченко
04 Рома 0:2 Аталанта: события матча (Фото, Видео)
05 Боец ММА "задушила" соперницу за 10 секунд (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь