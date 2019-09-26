Американский боксер жаждет реванша с Ломаченко

Новости спорта:Гэри Расселл-младший вспомнил свой бой против Василия Ломаченко.

31-летний чемпион мира в полулегком весе по версии WBC Гэри Расселл-младший (30-1, 18 КО) хочет реванша против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Напомним, боксеры встречались в июне 2014 года в Лос-Анджелесе, когда провели 12-раундовый поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO. Решением судей победу тогда одержал Ломаченко.

«Он дрался против обезвоженного Гэри Расселла-младшего и это был самый сложный бой в его карьере, даже сложнее, чем встреча с Салидо, которую он проиграл. Он победил меня раздельным решением судей, когда я был абсолютно обезвоженным. Он не отправил меня в нокдаун, не нокаутировал – ничего. Думаю, через полтора-два года мы можем подраться снова. Это, определенно, тот бой, который я до сих хочу получить», — заявил американец в интервью Real Ghana Boxing.