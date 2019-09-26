"Только великие бойцы рискуют подобным образом": Тренер Альвареса - о бое с Ковалевым

Новости спорта:Тренер Сауля Альвареса прокомментировал ближайший бой своего подопечного с Сергеем Ковалевым.

Наставник чемпиона мира в двух весовых категориях Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО) Эдди Рейносо рассказал о своих ожиданиях от боя с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 КО). Рейносо признался, что его подопечный рискует, выходя на ринг с российским боксером.

«Только великие бойцы рискуют подобным образом. Мы знаем Ковалева очень хорошо и знаем, с чем имеем дело. Он — потрясающий боксер, который оставляет все на ринге. Он может закончить бой одним ударом. Но мы хотим, чтобы Сауль стал чемпионом в четырех дивизионах и первым с 1938 года, со времен Генри Армстронга, кто владел бы поясами в трех дивизионах одновременно», – цитирует Рейносо Boxing Scene.

Напомним, бой Ковалев – Альварес состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.