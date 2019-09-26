Скачать
Четверг, 26.09.2019
Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Аталанта с Малиновским обыграла Рому
Аталанта с Малиновским обыграла Рому
Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой в хевивейте
Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой в хевивейте

"Только великие бойцы рискуют подобным образом": Тренер Альвареса - о бое с Ковалевым

"Только великие бойцы рискуют подобным образом": Тренер Альвареса - о бое с Ковалевым
14:58 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тренер Сауля Альвареса прокомментировал ближайший бой своего подопечного с Сергеем Ковалевым.

Наставник чемпиона мира в двух весовых категориях Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО) Эдди Рейносо рассказал о своих ожиданиях от боя с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 КО). Рейносо признался, что его подопечный рискует, выходя на ринг с российским боксером.

«Только великие бойцы рискуют подобным образом. Мы знаем Ковалева очень хорошо и знаем, с чем имеем дело. Он — потрясающий боксер, который оставляет все на ринге. Он может закончить бой одним ударом. Но мы хотим, чтобы Сауль стал чемпионом в четырех дивизионах и первым с 1938 года, со времен Генри Армстронга, кто владел бы поясами в трех дивизионах одновременно», – цитирует Рейносо Boxing Scene.

Российский боксер: Ломаченко находится на одном уровне с Али

Напомним, бой Ковалев – Альварес состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
02 Мариуполь - Динамо: обзор матча (Видео)
03 Девин Хэйни назвал слабые стороны Ломаченко
04 Рома 0:2 Аталанта: события матча (Фото, Видео)
05 Боец ММА "задушила" соперницу за 10 секунд (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь