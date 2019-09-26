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Кличко встретился со своим бывшим соперником спустя 20 лет после боя (Видео)

Кличко встретился со своим бывшим соперником спустя 20 лет после боя (Видео)
16:42 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Владимир Кличко встретился с Акселем Шульцом спустя 20 лет после боя.

Легенда мирового бокса, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, Олимпийский чемпион 1996 года, предприниматель и общественный деятель Владимир Кличко опубликовал новое видео на своих страницах в соцсетях.

Спустя 20 лет, после очень важной победы в бою 25 сентября 1999 года за титул чемпиона Европы против немца Акселя Шульца, бывшие соперники, а ныне очень хорошие друзья, вновь встретились на Арене в Кельне и вспомнили это захватывающее событие.

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Видео боя Кличко - Шульц:

Напомним, что немецкий любимец Аксель Шульц на то время был очень серьезным соперником, который ни разу не был даже в нокдауне, а спорно проигрывавший разделенными решениями в чемпионских боях таким бойцам, как Джордж Форман, Майкл Мурер, Франс Бота.

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Владимир Кличко, Бокс, Видео, Новости бокса, Аксель Шульц.
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