Кличко встретился со своим бывшим соперником спустя 20 лет после боя (Видео)

Новости спорта:Владимир Кличко встретился с Акселем Шульцом спустя 20 лет после боя.

Легенда мирового бокса, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, Олимпийский чемпион 1996 года, предприниматель и общественный деятель Владимир Кличко опубликовал новое видео на своих страницах в соцсетях.

Спустя 20 лет, после очень важной победы в бою 25 сентября 1999 года за титул чемпиона Европы против немца Акселя Шульца, бывшие соперники, а ныне очень хорошие друзья, вновь встретились на Арене в Кельне и вспомнили это захватывающее событие.

Видео боя Кличко - Шульц:

Напомним, что немецкий любимец Аксель Шульц на то время был очень серьезным соперником, который ни разу не был даже в нокдауне, а спорно проигрывавший разделенными решениями в чемпионских боях таким бойцам, как Джордж Форман, Майкл Мурер, Франс Бота.