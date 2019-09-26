Эррол Спенс - Шон Портер: заключительная пресс-конференция (Видео)

Новости спорта:Вчера, 25 сентября, в Лос-Анджелесе на заключительной пресс-конференции встретились участники PPV-шоу 28 сентября Эррол Спенс и Шон Портер.

В главном бою которого чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс проведет объединительный поединок против чемпиона WBC в этом весе Шона Портера. В соглавном бою чемпион WBC во втором среднем весе Энтони Диррелл проведет защиту титула против его бывшего обладателя Давида Бенавидеса. Также в этом вечере бокса российский боксер Батыр Ахмедов проведет поединок за вакантный титул WBA Regular в первом полусреднем весе против Марио Барриоса.

«Он много говорил, его отец много говорил, и я намерен заставить их замолчать, — сказал Спенс. — Мне просто нужно делать то, что я всегда делаю. Мне неважно сколько будет раундов, главное не полные двенадцать. Я намерен победить в доминирующей манере. Мне важно победить нокаутом. Моя цель — нокаутировать его, и я надеюсь это сделать. Если не получится, я буду доволен победой. Но я буду стремиться к досрочной победе».

«Дух соперничества заставляет меня атаковать его любым способом, — заявил Портер. — До первого гонга мы сделаем все, что необходимо, чтобы он понял, что мы пришли драться. Все знают, чего я добился на ринге. Всем известно, что я могу держать удар, и я буду драться с первого до последнего раунда. Посмотрим, что будет с Эрролом по ходу боя. Пусть послужные списки сравнивают и оценивают другие. Для меня важно только то, кто мой соперник. Я полагаю, что у меня есть правильный рецепт для победы в субботу. Мой стиль позволит мне бросить ему вызов физически и психологически».

«У людей могут быть свои мнения о шансах, но они не влияют на меня, — сказал 34-летний Диррелл. — Посмотрим, как пройдет бой, но возраст это только цифры. Все видели, как Мэнни Пакьяо и другие боксеры выходили и побеждали молодых соперников. Опыт несомненно будет важен в этом бою. Я считаю, что в его боксе достаточно недостатков, и в субботу намерен ими воспользоваться».

«Я очень мотивирован на предстоящий бой, — сказал 22-летний Бенавидес, который был лишен титула в прошлом году после обнаружения в его допинг-пробе метаболитов кокаина. — У меня есть возможность не просто вернуть себе титул, а забрать его у чемпиона. Диррелл никогда не был нокаутирован, и я принимаю вызов и хочу стать первым, кто сделает это. Определенно я собираюсь сделать второй средний вес своим домом. Я легко укладываюсь в вес. Много отличных боев можно организовать во втором среднем весе, и мы будем оставаться в нем столько, сколько нужно, чтобы провести эти бои».