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Майки Гарсия рассказал подробности переговоров с Пакьяо

Майки Гарсия рассказал подробности переговоров с Пакьяо
18:54 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Майки Гарсия проведет бой до конца 2019 года.

Экс-чемпион в четырех весовых категориях Майки Гарсия заявил, что чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо заинтересован в поединке с ним.

Однако команды еще ни о чем не договорились, поэтому бой американца в конце 2019 года будет с другим соперником.

Пакьяо ответил Мейвезеру на предложение о бое в Японии

"Я пытаюсь организовать бой до конца года. Но он будет не с Мэнни Пакьяо, так как у него есть определенные обязательства перед правительством Филиппин. Ходят разные слухи, но они не соответствуют действительности. Мы общались с командой Пакьяо, они заинтересованы в поединке со мной, но мы еще ни о чем не договорились", - цитирует Гарсию Boxingnews24.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Майки Гарсия.
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