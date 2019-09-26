Майки Гарсия рассказал подробности переговоров с Пакьяо

Новости спорта:Майки Гарсия проведет бой до конца 2019 года.

Экс-чемпион в четырех весовых категориях Майки Гарсия заявил, что чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо заинтересован в поединке с ним.

Однако команды еще ни о чем не договорились, поэтому бой американца в конце 2019 года будет с другим соперником.

"Я пытаюсь организовать бой до конца года. Но он будет не с Мэнни Пакьяо, так как у него есть определенные обязательства перед правительством Филиппин. Ходят разные слухи, но они не соответствуют действительности. Мы общались с командой Пакьяо, они заинтересованы в поединке со мной, но мы еще ни о чем не договорились", - цитирует Гарсию Boxingnews24.