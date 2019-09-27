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Тренер Головкина рассказал о сильных сторонах Деревянченко

Тренер Головкина рассказал о сильных сторонах Деревянченко
12:23 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Джонатан Бэнкс не дает расслабиться Геннадию Головкину.

Головкин 5 октября в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден в бою с Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) поспорит за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

"Деревянченко — совсем другой зверь по сравнению с Роллсом. С ним ты ничего не возьмешь за просто так. Я сфокусирован, Головкин сфокусирован, и я пытаюсь сделать к 5 октября лучшего GGG, какого смогу. Мне не нужно напоминать ему, кто этот парень. Он это знает.

Деревянченко будет стараться выдать лучший бой в своей жизни. Это не будет такой бой, как с Дэнни Джейкобсом. Он будет драться с Головкиным намного жестче, потому что они вышли из одного бэкграунда. Один из России, второй из Украины. Я был там, я знаю это.

Головкин - Деревянченко: какие титулы на кону боя

Деревянченко будет драться почти как в родном городе, потому что он уже очень долго живет в Нью-Йорке. Все складывается в его пользу. Вот насколько сложным будет этот бой для GGG. Вот почему мы готовимся к этому бою очень упорно", - сказал Бэнкс в интервью порталу Seconds Out.

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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