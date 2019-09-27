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Сондерс рассказал, как победит Альвареса

Сондерс рассказал, как победит Альвареса
12:37 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Британец считает, что его стиль сможет доставить Саулю неприятности.

Обладатель титула WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс выразил желание провести бой с мексиканцем Саулем Альваресом. Британец рассчитывает выйти в ринг с Канело 5 мая следующего года - в знаковый для мексиканцев праздник Синко де Майо.

"Сауль – лицо бокса, и я хотел бы получить шанс победить его. Знаю, что могу побить его, и эта мысль не дает мне покоя. Мне было бы приятно разрушить Синко де Майо для мексиканских фанатов.

С таким боксером, как Альварес, вы не можете просто выйти в ринг с каким-то планом на бой. Необходимо понимать, что этот поединок - единственный шанс вписать свое имя в историю бокса.

Я мог бы выглядеть ужасно в 10 боях подряд, но если вы организуете мне встречу с Саулем, это будет уже другая игра. У меня хороший стиль, с которым у Альвареса могут возникнуть проблемы", - цитирует Сондерса Boxing Scene.

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Напомним, ранее Билли Джо Сондерс подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing, в которой готовы организовать ему бой с Саулем Альваресом или Геннадием Головкиным.

 

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Джо Сондерс.
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