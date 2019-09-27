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Майк Тайсон похвалил Мейвезера

Майк Тайсон похвалил Мейвезера
14:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Майк Тайсон прокомментировал свой возможный бой с Флойдом Мейвезером.

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон рассказал, кто, по его мнению, вышел бы победителем из его гипотетического поединка с Флойдом Мейвезером-младшим, на счету которого ни одного поражения в профессиональном боксе.

"Считаю, я надрал бы ему задницу в уличной драке", — приводит слова Тайсона Complex.

Вместе с тем Майк признал, что Мейвезер, скорее всего, победил бы его, если бы боксёры выступали в одной весовой категории.

"Если бы я выступал в его весе, он, вероятно, победил бы меня. У него очень хорошая техника. Он очень хорош в том, чем занимается", — добавил он.

Стало известно, почему Мейвезер не будет драться с Нурмагомедовым

На счету Тайсона, выступавшего в тяжёлой весовой категории, 58 боёв в профессиональном боксе. В них он одержал 50 побед (в том числе 44 нокаутом) и потерпел 6 поражений, а ещё два поединка признаны несостоявшимися.

Мейвезер выиграл все 50 боёв, в которых принимал участие.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса, Майк Тайсон.
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