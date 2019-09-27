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Бивол назвал сильные стороны Ленина Кастильо

Бивол назвал сильные стороны Ленина Кастильо
14:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Ранее стало известно, что чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол вернется на ринг 12 октября.

Соперником Бивола станет боксёр из Доминиканской Республики Ленин Кастильо (20-2-1, 15 КО), обладатель пояса WBO Latino в полутяжёлом весе.

Бивол рассказал, в чём, по его мнению, Кастильо особенно силён.

«Кастильо — сильный и сложный соперник: у него высокая скорость, он хорошо работает в контратаке и отлично чувствует дистанцию. Он показал конкурентный бой с Маркусом Брауном в августе прошлого года», — цитирует Бивола РБК-Спорт.

Российский боксёр добавил, что готов к бою и старается не думать о поражении.

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«Благодаря правильной атмосфере, тренеру и профессиональным спарринг-партнёрам тренировки проходят плодотворно и в штатном режиме. Я избегаю негативных мыслей, несмотря на то что во время тренировок может идти всё не так гладко, как хотелось бы. Ошибки, конечно, случаются. Но важно в нужный момент взять себя в руки и настроить на беспроигрышный бой», — сказал Дмитрий.

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Бокс, Новости бокса, Дмитрий Бивол, Ленин Кастильо.
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