Скачать
Пятница, 27.09.2019
КОНМЕБОЛ пересмотрел дисквалификацию Месси в сборной
КОНМЕБОЛ пересмотрел дисквалификацию Месси в сборной
Головкин - Деревянченко: какие титулы на кону боя
Головкин - Деревянченко: какие титулы на кону боя
Состав молодежной сборной Украины на матч отбора на Евро-2021 с Румынией
Состав молодежной сборной Украины на матч отбора на Евро-2021 с Румынией
Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября

Фьюри откровенно рассказал о депрессии из-за боя с Кличко

Фьюри откровенно рассказал о депрессии из-за боя с Кличко
14:58 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Тайсон Фьюри не видел следующей цели после победы над Владимиром Кличко.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что планировал завершать карьеру после боя с Владимиром Кличко, поскольку его целью было выиграть чемпионский титул.

"У меня всегда была цель – стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Это мое желание помогало мне победить свою темную сторону. Когда мне предложили титульный бой против Владимира Кличко, я подумал: "Если я выиграю, то у меня больше не будет цели".

Когда я выходил на тот бой я осознавал, что последствия будут катастрофическими. Весь тренировочный лагерь тогда прошел в депрессивном настроении и на ринг я выходил с таким же настроем. Я знал, что побью его. Но перед боем я сказал брату и отцу: "Как бы ни закончился этот бой, скорее всего, я больше не буду боксировать".

Головкин - Деревянченко: какие титулы на кону боя

А потом вышел в ринг и победил Кличко. Мое счастье длилось пять минут, а потом я зашел в раздевалку и подумал: " И это все?". Я выиграл пять чемпионских поясов и победил чемпиона, который был вторым по длительности доминирования в истории супертяжей. И что дальше? У меня больше не было цели", - цитирует Фьюри worldboxingnews.net.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Кличко, Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
02 Фонсека сделал прогноз на поединок Аталанта - Шахтер
03 Шел и падал: пьяный судья в Чехии рассмешил болельщиков (Видео)
04 Экс-тренер сборной Украины: У киевского Динамо отсутствует "мозг"
05 Атлетико - Реал Мадрид: прогноз на центральный матч 7-тура Примеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь