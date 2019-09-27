Фьюри откровенно рассказал о депрессии из-за боя с Кличко

Новости спорта:Тайсон Фьюри не видел следующей цели после победы над Владимиром Кличко.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что планировал завершать карьеру после боя с Владимиром Кличко, поскольку его целью было выиграть чемпионский титул.

"У меня всегда была цель – стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Это мое желание помогало мне победить свою темную сторону. Когда мне предложили титульный бой против Владимира Кличко, я подумал: "Если я выиграю, то у меня больше не будет цели".

Когда я выходил на тот бой я осознавал, что последствия будут катастрофическими. Весь тренировочный лагерь тогда прошел в депрессивном настроении и на ринг я выходил с таким же настроем. Я знал, что побью его. Но перед боем я сказал брату и отцу: "Как бы ни закончился этот бой, скорее всего, я больше не буду боксировать".

А потом вышел в ринг и победил Кличко. Мое счастье длилось пять минут, а потом я зашел в раздевалку и подумал: " И это все?". Я выиграл пять чемпионских поясов и победил чемпиона, который был вторым по длительности доминирования в истории супертяжей. И что дальше? У меня больше не было цели", - цитирует Фьюри worldboxingnews.net.