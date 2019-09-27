Бывший боксер дал совет Джошуа

Новости спорта:Джордж Куни считает, что Энтони Джошуа в этот раз должен подойти к бою более худым.

Бывший боксер в тяжелом весе Джерри Куни рассказал о грядущем бое между британцем хевивейтером Энтони Джошуа и мексиканским чемпионом мира WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса-младшего.

"Джошуа невероятно атлетичен и мне кажется, что у него очень много мышц. Я не могу сказать, почему он сделал это. Мне кажется, в этот раз он подойдет к поединку более стройным.

Надеюсь, у него отличные тренеры, которые смогут обучить его, как можно скинуть мышечную массу и при этом быть быстрым и сильным.

Руис оставался непобежденным и проиграл лишь Паркеру в бою за пояс чемпиона. Я допускал, что Энтони победит Энди, однако понимал, что Руис протестирует боксера. Так оно и получилось. Он поднялся и отправил в нокдаун Джошуа четырежды.

Я думаю, что когда ты выигрываешь титул чемпиона, ты развиваешься. Мне кажется, Джошуа не надо был соглашаться на реваншный бой. Ему необходимо было провести бой еще с кем-то, для того, чтобы снова обрести веру в себя", - приводит слова Куни FightHype.