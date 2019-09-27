Владимир Кличко участвует в турнире по гольфу Dunhill Links

Новости спорта:Владимир Кличко сейчас находится в Шотландии где принимает участие в престижном турнире по гольфу.

Как уже сообщалось, легенда мирового бокса, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, Олимпийский чемпион 1996 года, предприниматель, меценат и общественный деятель Владимир Кличко находится сейчас в St Andrews, Шотландия, где принимает участие в ежегодном престижном турнире по гольфу The Alfred Dunhill Links Championship.

Турнир длится несколько дней и пройдёт 26-29 сентября. Владимир Кличко участвует в этом турнире уже несколько лет подряд. В международном турнире Dunhill Links, кроме профессиональных гольфистов, участвуют и звезды со всего мира - актеры, певцы и спортсмены.

В этом году, кроме Владимира Кличко, на турнир приехали Джастин Тимберлейк, Андрей Шевченко, Билл Мюррей и многие другие знаменитости.