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Владимир Кличко участвует в турнире по гольфу Dunhill Links

Владимир Кличко участвует в турнире по гольфу Dunhill Links
15:28 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: klitschko-brothers.com

Новости спорта:Владимир Кличко сейчас находится в Шотландии где принимает участие в престижном турнире по гольфу.

Как уже сообщалось, легенда мирового бокса, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, Олимпийский чемпион 1996 года, предприниматель, меценат и общественный деятель Владимир Кличко находится сейчас в St Andrews, Шотландия, где принимает участие в ежегодном престижном турнире по гольфу The Alfred Dunhill Links Championship.

Турнир длится несколько дней и пройдёт 26-29 сентября. Владимир Кличко участвует в этом турнире уже несколько лет подряд. В международном турнире Dunhill Links, кроме профессиональных гольфистов, участвуют и звезды со всего мира - актеры, певцы и спортсмены.

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В этом году, кроме Владимира Кличко, на турнир приехали Джастин Тимберлейк, Андрей Шевченко, Билл Мюррей и многие другие знаменитости.

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Владимир Кличко, Бокс, Гольф, Новости бокса.
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