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Поветкин назвал Фьюри "грязным" боксером

Поветкин назвал Фьюри "грязным" боксером
16:11 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Александр Поветкин прокомментировал свой бой против Хьюи Фьюри.

Российский боксер Александр Поветкин (35-2, 24 КО) поделился мнением о победе над британцем Хьюи Фьюри (23-3, 13 КО).

— Почему Вы не обращали внимание рефери на действия Фьюри, когда тот задевал вас локтями при выходе из клинчей?

— Фьюри — грязный боксер. Мне говорили: ударь его в ответ так же. Но я отвечал, что просто не могу этого сделать. Я такой спортсмен, какой есть, и не привык таким заниматься. Наверное, рефери для этого и есть на ринге, чтобы наблюдать. И следить за тем, чтобы поединок проходил по правилам», — сказал Поветкин в интервью «Известиям».

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Напомним, в конце августа Поветкин победил Фьюри по очкам.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Хьюи Фьюри.
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