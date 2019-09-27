Поветкин назвал Фьюри "грязным" боксером

Новости спорта:Александр Поветкин прокомментировал свой бой против Хьюи Фьюри.

Российский боксер Александр Поветкин (35-2, 24 КО) поделился мнением о победе над британцем Хьюи Фьюри (23-3, 13 КО).

— Почему Вы не обращали внимание рефери на действия Фьюри, когда тот задевал вас локтями при выходе из клинчей?

— Фьюри — грязный боксер. Мне говорили: ударь его в ответ так же. Но я отвечал, что просто не могу этого сделать. Я такой спортсмен, какой есть, и не привык таким заниматься. Наверное, рефери для этого и есть на ринге, чтобы наблюдать. И следить за тем, чтобы поединок проходил по правилам», — сказал Поветкин в интервью «Известиям».

Напомним, в конце августа Поветкин победил Фьюри по очкам.