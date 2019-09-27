"Зрелищный тяжеловес ": Арум подписал нового боксера для Top Rank

Новости спорта:Карлос Такам подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank.

Бывший претендент на бой с Александром Усиком (16-0, 12 КО) Карлос Такам (36-5-1, 28 КО) подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank. Об этом заявил глава промоушена Боб Арум.

«Карлос Такам – зрелищный тяжеловес мирового уровня, который всегда делает выдающиеся бои. Я с нетерпением жду сотрудничества с его промоутером Джо ДеГвардиа и его людьми. Мы считаем, что у Карлоса есть все, что нужно, чтобы быть среди самых топовых бойцов тяжелого веса», – сказал Арум.

Карлос Такам должен был драться против бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, но этот бой сорвался.