Тренер Уайлдера считает, что Фьюри "соскочит" с реванша

Новости спорта:Тренер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, Марк Бриланд, прокомментировал рассечение британца Тайсона Фьюри в бою со шведом Отто Уаллином.

"Думаю, что в ближайшее время Тайсон откажется от поединка с Деонтеем. Из-за этого рассечения он вообще не скоро сможет вернуться на ринг. Ему нужно провести без бокса около года. Если он этого не сделает, я скажу Уайлдеру, чтобы он целился в область шрама. Уверен, что Тайсон будет чувствовать все эти удары", - приводит слова Бриланда Metro.co.uk.

Напомним, во время поединка "Цыганского короля" и шведа Отто Уаллина, который завершился победой первого, Фьюри получил тяжелое рассечение, из-за которого он пропустил пресс-конференцию с журналистами после боя и отправился в больницу.

Реванш между Фьюри и Уайлдером запланирован на 22 февраля 2020 года.