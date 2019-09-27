Скачать
Пятница, 27.09.2019
КОНМЕБОЛ пересмотрел дисквалификацию Месси в сборной
КОНМЕБОЛ пересмотрел дисквалификацию Месси в сборной
Фьюри откровенно рассказал о депрессии из-за боя с Кличко
Фьюри откровенно рассказал о депрессии из-за боя с Кличко
Состав молодежной сборной Украины на матч отбора на Евро-2021 с Румынией
Состав молодежной сборной Украины на матч отбора на Евро-2021 с Румынией
Футбольный судья сломал ногу, но доработал матч до конца (Видео)
Футбольный судья сломал ногу, но доработал матч до конца (Видео)

Тренер Уайлдера считает, что Фьюри "соскочит" с реванша

Тренер Уайлдера считает, что Фьюри "соскочит" с реванша
17:16 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Тренер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, Марк Бриланд, прокомментировал рассечение британца Тайсона Фьюри в бою со шведом Отто Уаллином.

"Думаю, что в ближайшее время Тайсон откажется от поединка с Деонтеем. Из-за этого рассечения он вообще не скоро сможет вернуться на ринг. Ему нужно провести без бокса около года. Если он этого не сделает, я скажу Уайлдеру, чтобы он целился в область шрама. Уверен, что Тайсон будет чувствовать все эти удары", - приводит слова Бриланда Metro.co.uk.

Напомним, во время поединка "Цыганского короля" и шведа Отто Уаллина, который завершился победой первого, Фьюри получил тяжелое рассечение, из-за которого он пропустил пресс-конференцию с журналистами после боя и отправился в больницу.

Американский проспект мечтает о бое с Ломаченко

Реванш между Фьюри и Уайлдером запланирован на 22 февраля 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
02 Фонсека сделал прогноз на поединок Аталанта - Шахтер
03 Шел и падал: пьяный судья в Чехии рассмешил болельщиков (Видео)
04 Экс-тренер сборной Украины: У киевского Динамо отсутствует "мозг"
05 Атлетико - Реал Мадрид: прогноз на центральный матч 7-тура Примеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь