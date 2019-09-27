Американский проспект мечтает о бое с Ломаченко

Новости спорта:Шакур Стивенсон высказал желание провести бой с Василием Ломаченко.

Талантливый американский боксер Шакур Стивенсон (12-0, 7 КО) рассказал о желании провести бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 KO).

«Я знаю, что Ломаченко, скорее всего, вернется в полулегкую категорию. Я собираюсь также подняться в вес 130 фунтов. Так что существует вероятность, что однажды мы с Ломаченко сразимся в ринге. Я не могу этого дождаться. Это была моя мечта с тех пор, как мой рекорд был 2-0. Я верю, что когда-то это случится», — сказал Стивенсон в интервью BoxingScene.

Ранее Гэри Расселл-младший вспомнил свой бой против Василия Ломаченко.