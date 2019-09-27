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Кличко заступился за профессиональный бокс в Украине

Кличко заступился за профессиональный бокс в Украине
17:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Легендарный украинский чемпион объяснил, почему важно, чтобы в Украине развивались и любительский бокс и профессиональный.

Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Владимир Кличко прокомментировал инициативу президента Федерации бокса Украины (ФБУ) Владимира Продивуса ликвидировать «профессиональный бокс» как отдельный вид спорта и удалить его из Реестра признанных видов спорта в Украине.

«Спорт в целом и бокс в частности сыграли одну из ключевых ролей в моей жизни. Сила воли и духа, дисциплина и ответственность - все эти необходимые для каждого человека черты мне предоставил именно спорт. Вспоминая свой путь, от первой тренировки до чемпионских боев, могу с уверенностью сказать: бокс - это тяжелый труд. В первую очередь над собой.

Но если в любительском спорте вместе с тобой целая команда, которая заботится обо всем, а тренер - как старший брат, или отец, то в профессиональном - ты за все отвечаешь сам. За выбор наставника, за место и время проведения тренировочного сбора, за подбор экипировки или спарринг-партнеров. Ты - становишься настоящим кузнецом своего спортивного счастья. И если любительский бокс научил меня дисциплине, то профессиональный - ответственности. Причем - в самом широком смысле этого слова: ответственности за свои поступки и решения, ответственности перед командой и людьми, с которыми ты работаешь.

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А еще он дал понять, когда ты уверен в правильности выбранного пути, должен идти к своей цели, преодолевая все препятствия и вызовы.

Профессиональный бокс в Украине имел разные времена, но никогда за его почти 30-летнюю историю ни у кого не было сомнений в правильности выбранного пути. Свидетельство тому - уровень турниров, плеяда чемпионов и тысячи детей в секциях, которые вдохновили успехи украинских боксеров-профессионалов на мировых рингах. А еще - большой авторитет в мире и уважение к нашему государству, пример чему проведения в Киеве Конгресса Всемирного боксерского совета (WBC). Благодаря усилиям сотен энтузиастов, украинский профессиональный бокс достиг мирового признания.

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Какую альтернативу ФБУ и конкретно Продивус дают спорту? С учетом того что АИБА (Международная ассоциация любительского бокса) исключена из программы Олимпийских Игр. Я за развитие, синергию, но не запрет спорта, который дает возможность спортсменам прославлять Украину, популяризировать наш гимн и флаг, Вы, господин Продивус, можете такое сделать? Вы хотите лишить нас, украинский, такой возможности? Хотите забрать перспективу в жизни и самореализации у девушек и парней? Чтобы такое не случилось - порвите ваше заявление и спустите ее в воду вместе с вашими мыслями об этом», - рассказал Владимир Кличко.

Напомним, между Федерацией бокса Украины (ФБУ) и Лигой профессионального бокса Украины (ЛПБУ) возникло серьезное непонимание - 19 августа глава федерации Владимир Продивус отправил письмо в Минспорта с просьбой отменить «профессиональный бокс» как вид спорта.

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Владимир Кличко, Бокс, Профессиональный бокс, Новости бокса, Любительский бокс.
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