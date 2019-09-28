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"Живой, со мной все хорошо": Беринчик попал в ДТП

"Живой, со мной все хорошо": Беринчик попал в ДТП
07:49 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Денис Беринчик попал в ДТП, к счастью, с боксером все хорошо.

Тренер украинского средневеса Дениса Беринчика (11-0-0, 7 КО) Станислав Григорук сообщил, что его подопечный попал в аварию.

ДТП случилось по пути домой из тренировочного лагеря. Все остались живы, у одного из пассажиров травма шеи. Происшествие прокомментировал сам боксер:

«Живой. Все со мной хорошо, [спасательные] подушки стреляют, безопасность превыше всего. Приехали полицейские, составили протокол.

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Всем бой, все будет. 5 октября всех жду в Броварах», — сказал Беринчик.

5 октября в ТРЦ «Терминал» Денис Беринчик проведет защиту титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе в бою с мексиканцем Патрицио Лопесом Морено (26-3-0, 19 КО).

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Тайсон Фьюри, Бокс, Денис Беринчик, Новости бокса.
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