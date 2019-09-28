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"Ломаченко - лучший легковес в мире": Хейни похвалил украинского чемпиона мира

"Ломаченко - лучший легковес в мире": Хейни похвалил украинского чемпиона мира
10:54 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Непобедимый американец Девин Хейни считает именно Ломаченко лучшим легковесом в мире.

Американский проспект Дэвин Хэйни (23-0, 15 КО) составил свой список лучших боксеров легкой категории.

По его мнению, лучшим в мире является Василий Ломаченко, на втором месте Ричард Комми. А себя он поставил на третье место.

«Я ставлю Василия Ломаченко на первое место, Ричарда Комми - на второе, а себя - на третье. Эти парни выше меня, потому что у них есть титулы.

Отец Теофимо Лопеса уверен, что его сын сильнее Ломаченко

Моя задача на 2020 год - поединки с Люком Кэмпбеллом, Райаном Гарсией и Василием Ломаченко. Люди называют меня проспектом из-за моего возраста, но я на самом деле я обязательный претендент на бой с Василием Ломаченко. Я контендер», - заявил Хэйни.

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Новости бокса, Василий Ломаченко, Ричард Комми, Теофимо Лопес, Девин Хэйни.
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