"Ломаченко - лучший легковес в мире": Хейни похвалил украинского чемпиона мира

Новости спорта:Непобедимый американец Девин Хейни считает именно Ломаченко лучшим легковесом в мире.

Американский проспект Дэвин Хэйни (23-0, 15 КО) составил свой список лучших боксеров легкой категории.

По его мнению, лучшим в мире является Василий Ломаченко, на втором месте Ричард Комми. А себя он поставил на третье место.

«Я ставлю Василия Ломаченко на первое место, Ричарда Комми - на второе, а себя - на третье. Эти парни выше меня, потому что у них есть титулы.

Моя задача на 2020 год - поединки с Люком Кэмпбеллом, Райаном Гарсией и Василием Ломаченко. Люди называют меня проспектом из-за моего возраста, но я на самом деле я обязательный претендент на бой с Василием Ломаченко. Я контендер», - заявил Хэйни.