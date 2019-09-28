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Де Ла Хойя оценил перспективы Ломаченко в полусреднем весе

Де Ла Хойя оценил перспективы Ломаченко в полусреднем весе
14:14 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Известный менеджер Оскар Де Ла Хойя высказался об украинском чемпионе.

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя сравнил украинского чемпиона-легковеса Василия Ломаченко со своим клиентом, мексиканцем Саулем Альваресом.

"Для меня Альварес - на первом месте. Он топ-боксер, потому что проводит бои против сильных соперников. Все остальные думают только о деньгах и о том, сколько они заработают. У Сауля никогда не возникает подобных вопросов. Он хочет выходить в ринг с лучшими.

Ломаченко и Теренс Кроуфорд находятся возле уровня Альвареса. Василий - топовый боксер. Он замечательный спортсмен. Я верю, что он сможет боксировать в первом полусреднем весе, если захочет. И у него все получится", - приводит слова промоутера BoxingNews 24.

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Напомним, Ломаченко является чемпионом WBA, WBO и WBC в легкой весовой категории. В последнем поединке украинец победил британца Люка Кэмпбелла.

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Бокс, Оскар Де Ла Хойя, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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