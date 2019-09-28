Де Ла Хойя оценил перспективы Ломаченко в полусреднем весе

Новости спорта:Известный менеджер Оскар Де Ла Хойя высказался об украинском чемпионе.

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя сравнил украинского чемпиона-легковеса Василия Ломаченко со своим клиентом, мексиканцем Саулем Альваресом.

"Для меня Альварес - на первом месте. Он топ-боксер, потому что проводит бои против сильных соперников. Все остальные думают только о деньгах и о том, сколько они заработают. У Сауля никогда не возникает подобных вопросов. Он хочет выходить в ринг с лучшими.

Ломаченко и Теренс Кроуфорд находятся возле уровня Альвареса. Василий - топовый боксер. Он замечательный спортсмен. Я верю, что он сможет боксировать в первом полусреднем весе, если захочет. И у него все получится", - приводит слова промоутера BoxingNews 24.

Напомним, Ломаченко является чемпионом WBA, WBO и WBC в легкой весовой категории. В последнем поединке украинец победил британца Люка Кэмпбелла.