Эррол Спенс - Шон Портер: результаты взвешивания (Видео)

Новости спорта:Эррол Спенс и Шон Портер провели официальную процедуру взвешивания.

Ранним утром 29 сентября (время киевское) в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене "Стэйплс-Центр" пройдёт объединительный поединок в полусреднем весе.

Чемпион мира по версии IBF Эррол Спенс (25-0, 21 КО) встретится с чемпионом мира по версии WBC Шоном Портером (30-2-1, 17 КО). В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Спенс оказался немного тяжелее соперника, показав на весах 66,6 кг, в то время как вес Портера составил 66,5 кг.

Спенс проведёт уже четвёртую защиту титула. В минувшей встрече он победил Майки Гарсию. Что касается Портера, то он будет защищать пояс по версии WBC во второй раз. В предыдущем бою он с трудом справился с Йорденисом Угасом.