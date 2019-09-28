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Эррол Спенс - Шон Портер: результаты взвешивания (Видео)

Эррол Спенс - Шон Портер: результаты взвешивания (Видео)
15:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Эррол Спенс и Шон Портер провели официальную процедуру взвешивания.

Ранним утром 29 сентября (время киевское) в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене "Стэйплс-Центр" пройдёт объединительный поединок в полусреднем весе.

Чемпион мира по версии IBF Эррол Спенс (25-0, 21 КО) встретится с чемпионом мира по версии WBC Шоном Портером (30-2-1, 17 КО). В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Спенс оказался немного тяжелее соперника, показав на весах 66,6 кг, в то время как вес Портера составил 66,5 кг. 

Эррол Спенс - Шон Портер: заключительная пресс-конференция (Видео)

Спенс проведёт уже четвёртую защиту титула. В минувшей встрече он победил Майки Гарсию. Что касается Портера, то он будет защищать пояс по версии WBC во второй раз. В предыдущем бою он с трудом справился с Йорденисом Угасом.

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IBF, Бокс, WBC, Новости бокса, Шон Портер, Эррол Спенс, Эррол Спенс - Шон Портер.
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