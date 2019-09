"Настоящая рубка": в Британии определили "бой года" (Видео)

22 декабря 2018 года в Манчестере завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча в полулёгком весе (до 57,2 кг). Сошлись чемпион мира по версии IBF Джош Уоррингтон (28-0, 6 КО) и экс-чемпион мира Карл Фрэмптон (26-2, 15 КО).

Именно этот поединок отметили в британском боксерском совете и назвали его "боем года".

Congratulations @J_Warrington and @RealCFrampton on Contest of the Year for their contest on 22nd December 2018 #BBBofCAwards19 #Boxing #Awards pic.twitter.com/mQVtygTLel

— BBBofC (@BBBofC2809) September 27, 2019