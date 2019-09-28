"Настоящая рубка": в Британии определили "бой года" (Видео)

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15:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Джош Уоррингтон и Карл Фрэмптон в конце декабря 2018 года устроили настоящую "рубку" на ринге.

22 декабря 2018 года в Манчестере завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча в полулёгком весе (до 57,2 кг). Сошлись чемпион мира по версии IBF Джош Уоррингтон (28-0, 6 КО) и экс-чемпион мира Карл Фрэмптон (26-2, 15 КО).

Именно этот поединок отметили в британском боксерском совете и назвали его "боем года".

Поединок прошёл на встречных курсах и изобиловал жёсткими разменами. Стартовые раунды остались за Уоррингтоном. К экватору поединка Фрэмптон попытался захватить инициативу, работая по этажам. Впрочем, Уоррингтон не избегал открытого противостояния и пытался не отставать от соперника. Финальные раунды прошли с небольшим преимуществом Уоррингтона.

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Видео боя:

По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Джошу Уоррингтону — 116:112, 116:113 и 116:112.

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Бокс, Видео, Новости бокса, Бой года, Карл Фрэмптон, Джош Уоррингтон, Джош Уоррингтон - Карл Фрэмптон.
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