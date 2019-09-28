Пакьяо и Мейвезер ведут переговоры о бое

Новости спорта:Филиппинец Мэнни Пакьяо признался, что до конкретных разговоров еще далеко.

Обладатель титула WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо рассказал о том, как проходят переговоры с командой непобежденного американца Флойда Мейвезера о возможном реванше.

"Это правда, что сейчас наши команды ведут переговоры. Пока что ничего конкретного, только разговоры и формальные дискуссии. Поэтому я не могу точно сказать, что произойдет. Меня не волнуют возможные спекуляции на эту тему. Пусть люди говорят, что хотят", - приводит слова Пакьяо The National.

Напомним, в своем последнем поединке Мэнни Пакьяо победил Кита Турмана раздельным решением и завоевал титул суперчемпиона WBA.