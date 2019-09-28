Легенда бокса потренировался со своим сыном-боксером (Видео)

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17:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Костя Цзю и его сын Тим провели совместную тренировку.

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю и его сын Тим (14-0, 10 КО), являющийся чемпионом Австралии, провели открытую совместную тренировку. Бойцы в лёгком темпе поработали передней рукой. При этом в зале присутствовало большое количества представителей прессы.

Соответствующее видео можно увидеть на официальной странице Тима Цзю в "Инстаграме".

"Удар из ниоткуда": зрелищный нокаут в бою Шарп - Джерати (Видео)

 
 
 
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Light rounds with the old man

Публикация от Тим Цзю Tim Tszyu (@timtszyu)

Тим Цзю проведёт следующий поединок 6 декабря. Его соперником станет Джек Брубэйкер (16-2-2, 8 КО). Встреча пройдёт в Сиднее. Для Цзю-младшего этот бой станет уже четвёртым в 2019 году. Напомним, в мае Тим стал чемпионом Австралии, а в августе 2019-го завоевал региональный пояс по версии IBF. После получения титула Тим Цзю заявил о желании провести бой с экс-чемпионом мира Джеффом Хорном.

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Бокс, Видео, Костя Цзю, Новости бокса, Тим Цзю.
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