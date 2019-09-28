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"Удар из ниоткуда": зрелищный нокаут в бою Шарп - Джерати (Видео)

"Удар из ниоткуда": зрелищный нокаут в бою Шарп - Джерати (Видео)
15:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Смотреть видео боев Арчи Шарп - Деклан Джерати и Вилли Хатчинсон - Борислав Занков.

27 сентября на арене Royal Albert Hall в Лондоне состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого был поединок супертяжей между непобежденными боксерами хевивейта Дэниэлем Дюбуа и Эбенезером Тетте. На кону поединка стояли чемпионские пояса WBO International Heavy Title и Commonwealth (British Empire) Heavy Title. Дэниэл Дюбуа уже в первом раунде избил 31-летнего ганца и завоевал титулы.

В андеркарте главного боя состоялось несколько примечательных боев. В частности, на ринг вышли Арчи Шарп и Деклан Джерати. Небитый британец Шарп выиграл свой 17-й бой на профи-ринге, нокаутировав ирландца в концовке 4-го раунда. Британец мощным встречным скрытым ударом поверг соперника в глубокий нокаут. Это поражение стало пятым в карьере Джерати.

"Настоящая рубка": в Британии определили "бой года" (Видео)

Видео боя Шарп - Джерати:

Видео боя Хатчинсон - Занков:

В еще одном бою вечера бокса в Лондоне Вилли Хатчинсон деклассировал Борислава Занкова. Британский боксер одержал свою 10-ю победу в профи, а опытный болгарин проиграл в 27-й раз в карьере.

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Бокс, Новости бокса, Арчи Шарп - Деклан Джерати, Арчи Шарп, Деклан Джерати.
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