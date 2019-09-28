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Небитый супертяж Дюбуа жестко нокаутировал соперника (Видео)

Небитый супертяж Дюбуа жестко нокаутировал соперника (Видео)
15:18 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Дэниэл Дюбуа завоевал пояс WBO International в супертяжелом весе.

Перспективный 22-летний британский боксер Дэниэл Дюбуа завоевал вакантные титулы Британского содружества и WBO International в супертяжелом весе благодаря победе техническим нокаутом в первом раунде над 31-летним боксером из Ганы Эбенезером Тетте 27 сентября в Лондоне.

После хорошей атаки в корпус левой рукой Дюбуа отправил соперника в нокдаун ударом справа, а затем еще раз отправил Тетте на настил ринга, и рефери после отсчета решил остановить бой, вызвав недовольство боксера из Ганы.

Боец ММА издевательски нокаутировал соперника (Видео)

Также в этом вечере бокса чемпионка WBO в наилегчайшем весе Никола Адамс сохранила свой титул благодаря ничейному результату боя против мексиканки Марии Салинас. Двукратная олимпийская чемпионка Адамс хорошо начала бой, но затем Салинас удалось перехватить инициативу, и она осталась недовольна решением судей. Один судья отдал ей победу со счетом 96-94, другой — Адамс со счетом 97-93 и третий выставил ничейный счет 95-95. После боя Адамс признала, что выступила не лучшим образом и сказала, что готова ко второму бою с Салинас.

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Бокс, Видео, Нокаут, Новости бокса, Дэниэл Дюбуа.
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