Небитый супертяж Дюбуа жестко нокаутировал соперника (Видео)

Новости спорта:Дэниэл Дюбуа завоевал пояс WBO International в супертяжелом весе.

Перспективный 22-летний британский боксер Дэниэл Дюбуа завоевал вакантные титулы Британского содружества и WBO International в супертяжелом весе благодаря победе техническим нокаутом в первом раунде над 31-летним боксером из Ганы Эбенезером Тетте 27 сентября в Лондоне.

После хорошей атаки в корпус левой рукой Дюбуа отправил соперника в нокдаун ударом справа, а затем еще раз отправил Тетте на настил ринга, и рефери после отсчета решил остановить бой, вызвав недовольство боксера из Ганы.

Daniel Dubois is an absolute beast He becomes the heavyweight Commonwealth champion with a first-round knockout at the Royal Albert Hall #DuboisTetteh pic.twitter.com/an5ZEzpY2q — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) September 27, 2019

Также в этом вечере бокса чемпионка WBO в наилегчайшем весе Никола Адамс сохранила свой титул благодаря ничейному результату боя против мексиканки Марии Салинас. Двукратная олимпийская чемпионка Адамс хорошо начала бой, но затем Салинас удалось перехватить инициативу, и она осталась недовольна решением судей. Один судья отдал ей победу со счетом 96-94, другой — Адамс со счетом 97-93 и третий выставил ничейный счет 95-95. После боя Адамс признала, что выступила не лучшим образом и сказала, что готова ко второму бою с Салинас.