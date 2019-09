Небитый супертяж Дюбуа жестко нокаутировал соперника (Видео)

Перспективный 22-летний британский боксер Дэниэл Дюбуа завоевал вакантные титулы Британского содружества и WBO International в супертяжелом весе благодаря победе техническим нокаутом в первом раунде над 31-летним боксером из Ганы Эбенезером Тетте 27 сентября в Лондоне.

После хорошей атаки в корпус левой рукой Дюбуа отправил соперника в нокдаун ударом справа, а затем еще раз отправил Тетте на настил ринга, и рефери после отсчета решил остановить бой, вызвав недовольство боксера из Ганы.

Daniel Dubois is an absolute beast

He becomes the heavyweight Commonwealth champion with a first-round knockout at the Royal Albert Hall #DuboisTetteh pic.twitter.com/an5ZEzpY2q

— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) September 27, 2019