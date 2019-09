Боец ММА издевательски нокаутировал соперника (Видео)

В ночь с 27 на 28 сентября (время киевское) в Дублине состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 228. В его ходе встретились Майкл Пейдж и Ричард Килли. Преимущество Пейджа было заметно с первых секунд, и он, войдя в азарт, стал попросту издеваться над соперником. Пейдж вёл себя в клетке развязно, танцевал и кривлялся, чем раздражал Кили и спровоцировал его на неприличный жест.

Противостояние закончилось на третьей минуте первого раунда, когда Пейдж провёл удар «летящее колено» и отправил соперника в нокаут. На этом Пейдж не остановился и пытался что-то сказать сокрушённом сопернику, но в ситуацию вмешался рефери.

JUMPING KNEE FINISH!

Michael "Venom" Page stops rival Richard Kiely in the very first round. An incredible win for MVP.

Watch #BellatorDublin LIVE on Channel 5 and Virgin Media pic.twitter.com/mmtctkloxS

— Bellator Europe (@Bellator_Europe) September 27, 2019