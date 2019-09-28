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Боец ММА издевательски нокаутировал соперника (Видео)

Боец ММА издевательски нокаутировал соперника (Видео)
15:02 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Смотреть видео зрелищного нокаута в бою Майкл Пейдж - Ричард Килли.

В ночь с 27 на 28 сентября (время киевское) в Дублине состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 228. В его ходе встретились Майкл Пейдж и Ричард Килли. Преимущество Пейджа было заметно с первых секунд, и он, войдя в азарт, стал попросту издеваться над соперником. Пейдж вёл себя в клетке развязно, танцевал и кривлялся, чем раздражал Кили и спровоцировал его на неприличный жест.

Противостояние закончилось на третьей минуте первого раунда, когда Пейдж провёл удар «летящее колено» и отправил соперника в нокаут. На этом Пейдж не остановился и пытался что-то сказать сокрушённом сопернику, но в ситуацию вмешался рефери.

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Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Bellator Europe в "Твиттере".

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Видео, Нокаут, MMA, Новости ММА, Майкл Пейдж, Майкл Пейдж - Ричард Килли, Ричард Килли.
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