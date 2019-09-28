Эррол Спенс - Шон Портер: прогноз букмекеров на главный бой сентября

Новости спорта:Эррол Спенс и Шон Портер 29 сентября (время киевское) проведут бой в США.

Обладатель титула IBF в полусреднем весе Эррол Спенс проведет защиту титула против обладателя пояса WBO в этом весе американца Шона Портера.

Поединок состоится 28 сентября на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США).

Букмекеры отдают свое предпочтение Спенсу.

Так, в конторе William Hill на победу Эррола установили коэффициент 1.12, а на успех его соперника - 5.5. Ничью здесь оценили в 23.0.

Специалисты из bet365 также считают, что у чемпиона IBF больше шансов на успех, установив соответствующий коэффициент - 1.11, в то время, как на победу Портера принимают ставки с коэффициентом 6.50. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 23.0.