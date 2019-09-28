Деревянченко назвал "простой" способ победить Головкина

Новости спорта:Сергей Деревянченко заканчивает подготовку к титульному бою.

Ранним утром 6 октября (время киевское) в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" пройдёт титульный бой в среднем весе.

Бывший чемпион мира Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) встретится с Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО). На кону поединка будут стоять титулы по версии IBF и IBO. Деревянченко в преддверии боя поделился своими ожиданиями от поединка.

"Я в хорошей форме, всё шло так, как мы планировали. Тренировочный лагерь подходит к концу, я готов к бою. Это прозвучит просто, но мне нужно много двигаться и работать из-за джеба, показать Головкину атаки с разных углов", — приводит слова Деревянченко Boxing News 24.