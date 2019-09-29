Бенавидес победил Диррелла: видео кровавого нокаута

Новости спорта:Дэвид Бенавидес завоевал титул WBC во втором среднем весе.

22-летний американец Дэвид Бенавидес 28 сентября в Лос-Анджелесе вернул себе чемпионский титул WBC во втором среднем весе, победив техническим нокаутом в девятом раунде его обладателя, 34-летнего американца Энтони Диррелла. В шестом раунде Диррелл получил сильное рассечение от ударов Бенавидеса ,и последний начал наращивать преимущество и в девятом раунде после успешной атаки Бенавидеса возле канатов секунданты Диррелла остановили бой.

В 2017 году Бенавидес, завоевав титул WBC во втором среднем весе, стал самым молодым чемпионом мира в истории этого веса, но в прошлом году он лишился его после обнаружения в его допинг-пробе метаболитов кокаина. Энтони Диррелл завоевал вакантный пояс WBC в феврале этого года. После боя Диррелл сказал, что ценит решение своего тренера остановить бой, но он был готов продолжать.

Бой проходил за явным преимуществом Бенавидеса:

Benavidez lets his hands go in Round 5 but Dirrell answers with some good defense. And a smile. BUY #SpencePorter NOW https://t.co/5Hmd7crh2X pic.twitter.com/PXlBXX2IpT — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) September 29, 2019

Удар, который изменил все: Бенавидес нанес рассечение сопернику:

The punch that changed the fight! Benavidez inflicts a nasty cut on Dirrell's eye that eventually ends with a 9th Round stoppage. BUY #SpencePorter https://t.co/5Hmd7c9FEn pic.twitter.com/OyZ2D7AEli — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) September 29, 2019

Видео нокаута:

По статистике CompuBox Бенавидес нанес 165 точных ударов из 499, Диррелл — 94 из 386.