Бенавидес победил Диррелла: видео кровавого нокаута

22-летний американец Дэвид Бенавидес 28 сентября в Лос-Анджелесе вернул себе чемпионский титул WBC во втором среднем весе, победив техническим нокаутом в девятом раунде его обладателя, 34-летнего американца Энтони Диррелла. В шестом раунде Диррелл получил сильное рассечение от ударов Бенавидеса ,и последний начал наращивать преимущество и в девятом раунде после успешной атаки Бенавидеса возле канатов секунданты Диррелла остановили бой.

В 2017 году Бенавидес, завоевав титул WBC во втором среднем весе, стал самым молодым чемпионом мира в истории этого веса, но в прошлом году он лишился его после обнаружения в его допинг-пробе метаболитов кокаина. Энтони Диррелл завоевал вакантный пояс WBC в феврале этого года. После боя Диррелл сказал, что ценит решение своего тренера остановить бой, но он был готов продолжать.

Бой проходил за явным преимуществом Бенавидеса:

Benavidez lets his hands go in Round 5 but Dirrell answers with some good defense. And a smile.

