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Бенавидес победил Диррелла: видео кровавого нокаута

Бенавидес победил Диррелла: видео кровавого нокаута
08:08 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Дэвид Бенавидес завоевал титул WBC во втором среднем весе.

22-летний американец Дэвид Бенавидес 28 сентября в Лос-Анджелесе вернул себе чемпионский титул WBC во втором среднем весе, победив техническим нокаутом в девятом раунде его обладателя, 34-летнего американца Энтони Диррелла. В шестом раунде Диррелл получил сильное рассечение от ударов Бенавидеса ,и последний начал наращивать преимущество и в девятом раунде после успешной атаки Бенавидеса возле канатов секунданты Диррелла остановили бой.

В 2017 году Бенавидес, завоевав титул WBC во втором среднем весе, стал самым молодым чемпионом мира в истории этого веса, но в прошлом году он лишился его после обнаружения в его допинг-пробе метаболитов кокаина. Энтони Диррелл завоевал вакантный пояс WBC в феврале этого года. После боя Диррелл сказал, что ценит решение своего тренера остановить бой, но он был готов продолжать.

Нокаут за 8 секунд: невероятная победа Макки на турнире Bellator 228 (Видео)

Бой проходил за явным преимуществом Бенавидеса:

Удар, который изменил все: Бенавидес нанес рассечение сопернику:

Видео нокаута:

Нокаут за 8 секунд: невероятная победа Макки на турнире Bellator 228 (Видео)

По статистике CompuBox Бенавидес нанес 165 точных ударов из 499, Диррелл — 94 из 386.

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Бокс, Видео, WBC, Новости бокса, Дэвид Бенавидес, Энтони Диррелл, Дэвид Бенавидес - Энтони Диррелл.
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