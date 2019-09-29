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Головкин назвал своего самого главного соперника

Головкин назвал своего самого главного соперника
22:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Геннадий Головкин назвал то, что мешает ему больше всего.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин поделился мыслями о своём ближайшем сопернике Сергее Деревянченко, а также признался, что считает главным противником не конкретного боксёра, а возраст.

"Я видел бой Деревянченко с Джейкобсом. Это был техничный поединок, и он выглядел словно спарринг-сессия. Они хорошо знали друг друга.

Исход зависел от того, в каком углу будет какой тренер. Если бы нужный специалист был в углу Сергея, он бы победил.

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Что касается нашего с ним боя, то жизнь непредсказуема и я просто делаю свою работу. Мой наибольший соперник не конкретный боксёр, а возраст и желание продолжать карьеру. Всё остальное не так и важно", — приводит слова Головкина Boxingnews24.

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Геннадий Головкин, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Деревянченко - Головкин.
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