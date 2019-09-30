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Тренер Деревянченко: Сергей готов к лучшей версии Головкина

Тренер Деревянченко: Сергей готов к лучшей версии Головкина
07:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Наставник украинского боксера Розир прокомментировал предстоящий бой за звание чемпиона мира.

Тренер Сергея Деревянченко Андре Розир поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным. Встреча пройдёт утром 6 октября, а на её кону будут стоять титулы по версии IBF и IBO.

«Сергей готов к лучшей версии Головкина. Вы можете часто это слышать, но это действительно был один из лучших тренировочных лагерей. Сергей очень трудолюбивый и спокойный. С ним приятно работать, и я молюсь о том, чтобы у каждого тренера был подопечный такого калибра и с таким характером. Это просто фантастика.

Что касается нашего плана на бой, то Головкина нужно держать в некомфортных условиях. Все мы знаем, что он работает трёхударными сериями. За классическими двойками следует либо боковой удар, либо апперкот. Нужно убедиться, что мы не дадим ему пробивать эти комбинации и постоянно держать его вне нужного ему баланса", — приводит слова Розира Boxingnews24.

Тренер Головкина рассказал о сильных сторонах Деревянченко

Бой Головкин — Деревянченко пройдёт ранним утром 6 октября.

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Бокс, Геннадий Головкин, Бокс новости, Сергей Деревянченко, Андре Розир.
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