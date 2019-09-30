Спенс: Кроуфорд нуждается во мне больше, чем я в нем

Новости спорта:Для американца Шон Портер оказался не очень удобным соперником.

Американский боксер Эррол Спенс прокомментировал исход его вчерашнего боя против Шона Портера. Несмотря на то, что ему удалось победить оппонента и объединить чемпионские титулы WBC и IBF в полусреднем весе, он оказался сильнее по раздельному решению судей.

«Не получил серьезных повреждений во время боя. Но силу Портера почувствовал. Знаете, он выкидывал панчи с разных углов. Он очень неудобный соперник. Я и до этого понимал, что он будет сложным, но он оказался еще сложнее, чем я думал», — цитирует слова Спенса BoxingScene.

Имя следующего соперника непобежденного американца пока остается неизвестным. Одним из них может стать Теренс Кроуфорд, хотя Эррол уверен, что для его потенциального оппонента этот бой важнее, чем для него самого.

«В последний раз, когда Кроуфорд дрался на pay-per-view [против Амира Хана], его бой собрал сотню тысяч. Поэтому, я не беспокоюсь о Кроуфорде сейчас. Они правда его не продвигают так, как должны, вот, в чем дело. Будем беспокоиться о нем, когда нам предстоит с ним драться. Но, как я уже сказал, Кроуфорд нуждается во мне больше, чем я в нем».

Ранее побежденный соперник Спенса Портер заявил, что хотел бы провести следующий бой против Мэнни Пакьяо.