Спенс - Портер: лучшие моменты вечера бокса в Лос-Анджелесе (Видео)

Новости спорта:Лучшие моменты боев на вечере бокса в Лос-Анджелесе 28 сентября.

В ночь с 28 на 29 сентября (время киевское) в Лос-Анджелесе на арене Staples Center прошел масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский поединок Эррол Спенс - Шон Портер. По итогам 12-и раундов мнение судей кардинально разделилось:мдважды 116-111 в пользу Спенса и 115-112 в пользу Портера. По итогам объединительного боя чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Спенс завоевал пояс WBC Портера.

Эта победа стала для непобедимого американца 26-й в карьере (21 нокаутом). Портер, в свою очередь, проиграл в третий раз на профи-сцене. Всего у "Шоутайма" 30 побед в 34 боях.

В Сети появились лучшие моменты боя Эррол Спенс - Шон Портер. Ключевым событием в схватке можно считать 11-й раунд, в котором Спенс потряс Портера и тот оказался в молниеносном нокдауне.

Кроме того, в Лос-Анджелесе состоялись еще два чемпионских боя: Дэвид Бенавидес - Энтони Диррелл и Марио Барриос - Батыр Ахмедов.

Лучшие моменты боя Бенавидес - Дирелл:

В бою Бенавидес - Дирелл Дэвид нанес Энтони сильное рассечение, которое значительно повлияло на ход поединка.

Несколько ярких нокаутов андеркарта:

На вечере бокса побывал украинский супертяж Александр Усик.