Барриос в чемпионском бою одолел Ахмедова (Видео)

Российский боксер Батыр Ахмедов 28 сентября в Лос-Анджелесе (США) дал настоящий бой американцу Марио Барриосу но, по мнению судей, проиграл ему в поединке за вакантный титул WBA Regular в первом полусреднем весе. Начало поединка осталось за американцем, он хорошо двигался и контролировал удобную для себя дальнюю дистанцию, не позволяя Ахмедову развить успешную атаку. В четвертом раунде Барриос отправил Ахмедова в нокдаун, но именно этот момент стал переломным для россиянина.

Начиная с пятого раунда, давление Ахмедова на соперника стало приносить очевидные плоды. Барриос стал меньше двигаться и начал пропускать намного больше ударов от неотступно идущего на него россиянина. Такой рисунок боя сохранялся до заключительного раунда поединка, в котором Барриосу удалось отправить Ахмедова в нокдаун. В итоге судьи отдали победу Марио Барриосу единогласным решением со счетом 114-112, 115-111 и 116-111, и он стал новым чемпионом WBA Regular в первом полусреднем весе.

Видео нокдауна:

Mario Barrios opens Round 4 with a flurry of punches until Akhmedov's gloves touch the mat!

BUY #SpencePorter NOW https://t.co/5Hmd7crh2X pic.twitter.com/LYa1incNCQ

