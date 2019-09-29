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Барриос в чемпионском бою одолел Ахмедова (Видео)

Барриос в чемпионском бою одолел Ахмедова (Видео)
08:20 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Марио Барриос победил Батыра Ахмедова на вечере бокса в Лос-Анджелесе.

Российский боксер Батыр Ахмедов 28 сентября в Лос-Анджелесе (США) дал настоящий бой американцу Марио Барриосу но, по мнению судей, проиграл ему в поединке за вакантный титул WBA Regular в первом полусреднем весе. Начало поединка осталось за американцем, он хорошо двигался и контролировал удобную для себя дальнюю дистанцию, не позволяя Ахмедову развить успешную атаку. В четвертом раунде Барриос отправил Ахмедова в нокдаун, но именно этот момент стал переломным для россиянина.

Начиная с пятого раунда, давление Ахмедова на соперника стало приносить очевидные плоды. Барриос стал меньше двигаться и начал пропускать намного больше ударов от неотступно идущего на него россиянина. Такой рисунок боя сохранялся до заключительного раунда поединка, в котором Барриосу удалось отправить Ахмедова в нокдаун. В итоге судьи отдали победу Марио Барриосу единогласным решением со счетом 114-112, 115-111 и 116-111, и он стал новым чемпионом WBA Regular в первом полусреднем весе.

Видео нокдауна:

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Согласно статистике CompuBox Ахмедов нанес 238 точных ударов из 924 выброшенных, из них силовых 181 из 652-х. Барриос нанес 135 точных ударов из 772, 113 из 413 по силовым ударам.

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Бокс, Видео, WBA, Новости бокса, Марио Барриос - Батыр Ахмедов, Марио Барриос, Батыр Ахмедов.
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