Усик побывал на поединке Спенс - Портер и встретил легенду НБА (Фото)

На знаменитой арене "Staples Center" в Лос-Анджелесе (США) состоялся вечер бокса, главным боем которого стал поединок Эррол Спенс и Шон Портер.
29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Этот поединок посетил украинский боксер Александр Усик. Он поделился несколькими фото со "Staples Center".
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На одном со снимков Усик стоит с легендой НБА и Лос-Анджелес Лейкерс Меджик Джонсоном (5-кратный чемпион НБА), рост которого 206 см.
Напомним, Усик дебютирует в супертяжелом весе совсем скоро. 12 октября в Чикаго запланирован бой с Тайроном Спонгом (14-0, 13 КО).