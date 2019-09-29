Усик побывал на поединке Спенс - Портер и встретил легенду НБА (Фото)

Новости спорта:В Лос-Анджелесе состоялся вечер бокса, на котором побывал украинский супертяж Александр Усик.

На знаменитой арене "Staples Center" в Лос-Анджелесе (США) состоялся вечер бокса, главным боем которого стал поединок Эррол Спенс и Шон Портер.

29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.

Этот поединок посетил украинский боксер Александр Усик. Он поделился несколькими фото со "Staples Center".

На одном со снимков Усик стоит с легендой НБА и Лос-Анджелес Лейкерс Меджик Джонсоном (5-кратный чемпион НБА), рост которого 206 см.

Напомним, Усик дебютирует в супертяжелом весе совсем скоро. 12 октября в Чикаго запланирован бой с Тайроном Спонгом (14-0, 13 КО).