Исторический бой: Спенс объединил титулы в бою с Портером (Видео)

Новости спорта:Эррол Спенс и Шон Портер провели невероятный бой, которые многие эксперты уже сейчас называют боем года.

28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.

Вопреки ожиданиям многих специалистов поединок получился равным, и Портер мало в чем уступал Спенсу. Бой проходил на встречных курсах, с обменами ударами и работой на ближней дистанции. В одиннадцатом раунде Спенсу удалось отправить Портера в нокдаун, но за исключением этого эпизода оба соперника показали отличную стойкость к ударам друг друга.

Бой проходил в быстром темпе:

Портер создал уйму проблем Спенсу:

OHHH!!! @ShowtimeShawnP lands a huge left hand as the action is picking up in Round 4! BUY #SpencePorter NOW https://t.co/5Hmd7crh2X pic.twitter.com/JPQmPSkaUv — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) September 29, 2019

Видео нокдауна:

What. A. Punch.@ErrolSpenceJr knocked down Porter in the 11th with this HUGE left hook to the chin en route to a split decision victory! #SpencePorter pic.twitter.com/41blsioONV — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) September 29, 2019

В итоге двое судей отдали победу Спенсу с одинаковым счетом 116-111, а третий посчитал, что сильнее был Портер — 115-112.

В WBC поздравили Спенса с новым титулом и отметили, что это поединок - явный претендент на титул "бой года":

Сразу после объявления победителя на ринг пригласили экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсию, и было объявлено, что он станет следующим соперником чемпиона IBF и WBC в полусреднем весе Эррола Спенса.