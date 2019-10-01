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Хейни: В следующем году хочу провести бой с Ломаченко

Хейни: В следующем году хочу провести бой с Ломаченко
12:33 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Молодой американец включил Василия Ломаченко в список желаемых соперников.

Временный чемпион мира по версии WBC Девин Хэйни заявил, что поднимется в первый полусредний вес.

"Я до сих пор расту, мне нелегко вкладываться в лимит 135-фунтового дивизиона. Не знаю, как долго я смогу здесь находиться. Я не перейду в 140 фунтов, не став чемпионом мира.

Теофимо Лопес – хороший молодой боксер. Он отлично выступает, добрался до боя за титул чемпиона мира.

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Я думаю, он одержит победу. Конечно, я готов с ним драться. В 2020 году я хочу провести три боя: с Люком Кэмпбеллом, Райаном Гарсией и Василием Ломаченко", – сказал Хэйни.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, Девин Хэйни.
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