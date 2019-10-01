Поветкин хочет провести бой с экс-соперником Усика

Новости спорта:Россиянин Александр Поветкин готов к бою с Майклом Хантером.

Согласно высказыванию Александр Рябинского, промоутера Александра Поветкина, то россиянин готов к бою с экс-соперником Александра Усика Майклом Хантером (18-1, 12 КО).

Рябинский заявил, что 40-летний Поветкин находится в отличной форме и готов к новым вызовам. Этим вызовом может стать Майкл Хантер, который за свою карьеру имеет всего одно поражение.

Это поражение американскому боксеру нанес Александр Усик, когда в США единогласным решение судьей без шансов побил его.

Стоит отметить, что 31-летний Хантер за свою карьеру дважды пересекался с российскими боксерами. Александра Устинова он победил техническим нокаутом, а Сергея Кузьмина за решением судьей.

Для Поветкина это будет 38-й бой в карьере, на его счету 35 побед, из которых 24 нокаутом, и всего 2 поражения. Победить Александра сумели лишь Владимир Кличко и Александр Поветкин.