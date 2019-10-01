"Он самый сложный мой соперник": Деревянченко - о Головкине

Новости спорта:Сергей Деревянченко похвалил своего будущего соперника.

Деревянченко и Головкин 5 октября в Нью-Йорке разыграют вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

"У меня было несколько отличных спаррингов в тренировочном лагере с Эдгаром Берленгой-младшим и многими другими талантливыми профессионалами, которые действительно продвинули меня, и я очень благодарен им за всю тяжелую работу, которую они проделали со мной. Они сделали меня более чем готовым к вызову Головкина.

Я все еще верю в свою непобедимость, и я планирую в эту субботнюю ночь стать чемпионом мира в среднем весе.

Бой с Головкиным не будет легким. Он фантастический боец, я очень уважаю его. Вероятно, этот поединок будет самым сложным в моей карьере, но я считаю, что более чем готов к этому моментов. Я планирую показать миру, что Сергей Деревянченко – следующая суперзвезда и чемпион мира из Украины", - цитирует Деревянченко BoxingScene.