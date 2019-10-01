Скачать
Вторник, 01.10.2019
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой
Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой

"Он самый сложный мой соперник": Деревянченко - о Головкине

"Он самый сложный мой соперник": Деревянченко - о Головкине
16:43 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сергей Деревянченко похвалил своего будущего соперника.

Деревянченко и Головкин 5 октября в Нью-Йорке разыграют вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

"У меня было несколько отличных спаррингов в тренировочном лагере с Эдгаром Берленгой-младшим и многими другими талантливыми профессионалами, которые действительно продвинули меня, и я очень благодарен им за всю тяжелую работу, которую они проделали со мной. Они сделали меня более чем готовым к вызову Головкина.

Я все еще верю в свою непобедимость, и я планирую в эту субботнюю ночь стать чемпионом мира в среднем весе.

Поветкин хочет боя с экс-соперником Усиком

Бой с Головкиным не будет легким. Он фантастический боец, я очень уважаю его. Вероятно, этот поединок будет самым сложным в моей карьере, но я считаю, что более чем готов к этому моментов. Я планирую показать миру, что Сергей Деревянченко – следующая суперзвезда и чемпион мира из Украины", - цитирует Деревянченко BoxingScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Геннадий Головкин, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Головкин – Деревянченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
02 Наставник Динамо бросил вызов Манчестер Сити
03 Алексис Санчес полностью прекратил общаться с футболистами МЮ
04 Аталанта - Шахтер: слова Каштру перед матчем Лиги чемпионов (Видео)
05 Ювентус вновь требует лишить Интер чемпионства по итогам сезона 2005/06
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь