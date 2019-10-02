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"Немного побаиваюсь": слова Головкина перед боем с Деревянченко

"Немного побаиваюсь": слова Головкина перед боем с Деревянченко
08:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Геннадий Головкин поделился ожиданиями от поединка с украинцем Сергеем Деревянченко.

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин поделился ожиданиями от поединка с украинцем Сергеем Деревянченко. Головкин признался, что испытывает волнение. Бой будет проходить в Нью-Йорке (США) в «Мэдисон Сквер Гарден».

«Я очень взволнован, жду с нетерпением. Рад, что возвращаюсь домой, в свой второй дом. Благодарю за поддержку.

Конечно, я очень хочу провести этот бой. Я работаю с сильнейшими специалистами в мире, у него сильнейший оппонент, Сергей. Знаю его уже долгие годы, он очень сильный боец.

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Это настоящая битва. Если честно, я немного побаиваюсь, ведь мне предстоит драться с очень сильным соперником. Он выглядит здорово, очень силён, чувствует, что настало его время. Но никто не знает, как всё сложится», — цитирует Головкина World Boxing News.

Бой Головкин — Деревянченко пройдёт ранним утром 6 октября

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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