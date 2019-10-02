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Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой
Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой

Головкин рассказал о своих целях после боя с Деревянченко

Головкин рассказал о своих целях после боя с Деревянченко
10:27 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Поединок состоится 5 октября в Нью-Йорке.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) накануне боя против Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО) заявил, что в случае победы над украинцем настроен в будущем объединить чемпионские пояса в своем дивизионе.

«Деревянченко знает мой стиль, мою манеру боксировать, он хорошо подготовился к нашему бою. По всей видимости, поединок со мной — его последний шанс. Но у моей команды есть новые идеи, я постараюсь их продемонстрировать в ринге в бою с украинцем», — рассказал Головкин в интервью Youtube-каналу FightHype.com.

«Если побью Деревянченко, хочу провести объединительный бой в будущем. Мне интересны все громкие имена в среднем весе, поэтому я настроен побеждать всех».

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Деревянченко и Головкин встретятся в бою за два чемпионских титула в среднем весе: по версиям IBF и IBO. Их поединок состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Мэдисон-сквер-гарден.

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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