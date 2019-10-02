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Беринчик - Морено: расписание мероприятий вечера бокса в Броварах

Беринчик - Морено: расписание мероприятий вечера бокса в Броварах
11:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

Новости спорта:Уже в эту субботу, 5 октября, в Броварах пройдет большой вечер профи-бокса.

Пятого октября в Броварах в ТРЦ "Терминал" состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок Денис Беринчик - Патрицио Лопез Морено. Кроме того, на ринг выйдут известные украинские боксеры Олег Малиновский, Дмитрий Митрофанов, Мишико Беселия и Макс Бурсак.

В преддверии боев состоятся несколько массовых мероприятий с участием боксеров шоу K2 Promotions.

Третьего октября в 18:00 в ТРЦ Gulliver (Спортивная площадь, 1, пятый этаж, фуд-корт) украинские боксеры впервые встретятся со своими соперниками. Там бойцы проведут открытые тренировки. На следующий день там же в 13:00 состоится официальная процедура взвешивания. А уже пятого октября в Броварах начнется вечер бокса.

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Кард боксерского шоу в Броварах:

Денис Беринчик (11-0-0, 7 КО) - Патрицио Лопез Морено (26-3-0, 19 КО) (Мексика) - бой за титул WBO International в легком весе (защита Беринчика).

Олег Малиновский (24-0-0, 7 КО) - Витторио Парринелло (11-3-0, 2 КО) (Италия)

Дмитрий Митрофанов (6-0-1, 4 КО) - Новак Радулович (9-4-1, 4 КО) (Сербия)

Кроме того, на ринге выступят Мишико Беселия (18-1-0, 12 KO), Макс Бурсак (34-5-2, 15 КО), Юрий Вишняков  (3-0-0, 2 КО), Василий Чеботарь (2-0-0) и другие.

Главные бои вечера бокса в Броварах в прямом эфире в Украине покажет телеканал "Интер".

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Бокс, Денис Беринчик, К2 Promotions, Новости бокса, Дмитрий Митрофанов, Олег Малиновский, Вечер бокса в Броварах 5 октября.
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