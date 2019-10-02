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WBC пригрозил Руису отстранением от бокса

WBC пригрозил Руису отстранением от бокса
11:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Судя по всему, Энди Руису не суждено выступить на Олимпийских играх.

Чемпион мира в хэвивейте по версиям WBA, WBO, IBF и IBO мексиканец Энди Руис выразил желание выступить на Олимпийских играх. Однако, не всем такая идея идея "Разрушителя" понравилась. О недопустимости такого выступил президент Всемирного боксерского Совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Несмотря на то, что профи-боксерам разрешено выступать на Олимпийском турнире с 2016 года, Сулейман считает, что на Олимпиаде должны сражаться только любители, ведь профи-бокс и любительский бокс - совершенно разные виды спорта. Кроме того, президент WBC пообещал отстранить любого профи-бойца, который будет принимать участие в Олимпийских играх, как минимум на два года по линии Совета. Это ставит большой удар по амбициям мексиканца стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. 

Ранее Энди Руис в своем микроблоге в Твиттер разместил пост в котором рассказал, что для него "будет огромной честью представить Мексику на Олимпийских играх". Позже данное сообщение было удалено.

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Напомним, Руис-младший стал главной сенсацией в мире бокса в 2019 году, победив нокаутом Энтони Джошуа. Таким образом Руис стал первым чемпионом мира в хэвивейте из Мексики.

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