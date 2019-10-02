"Они устроят войну": Хирн - о бое Головкин - Деревянченко

Новости спорта:Эдди Хирн поделился ожиданиями от предстоящего боя между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным

Промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от предстоящего боя между Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) и Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО) за чемпионские титулы по версиям IBF и IBO в среднем весе.

Хирн ожидает очень жесткого бокса в исполнении обоих боксеров и не считает, что Головкину будет легко.

«Головкин получил шанс стать чемпионом мира. Он потерял свои титулы в бою с Альваресом. Но это уже история. IBF постановила, что он должен драться с Деревянченко за титул».

«Сергей – очень хороший боксер. Он проиграл Джейкобсу, который тогда дрался идеально, в конкурентном бою. Деревянченко – крупный и сильный парень. Я думаю, они с Головкиным устроят войну».

Бой между Деревянченко и Головкиным состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Мэдисон-сквер-гарден.