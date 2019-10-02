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Головкин - Деревянченко: открытые тренировки перед чемпионским боем (Видео)

Головкин - Деревянченко: открытые тренировки перед чемпионским боем (Видео)
11:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко провели открытые тренировки перед боем.

Пятого октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden состоится большой вечер профи бокса, в главном бою которого будет сражаться Сергей Деревянченко. Украинец сразится с легендарный казахстанским боксером Геннадием Головкиным сразу за два чемпионских пояса IBO и IBF в среднем весе.

Боксеры уже завершили свою подготовку к бою и Сергей провел открытое занятие перед публикой в Нью-Йорке:

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Более знаменитый Геннадий Головкин сорвал овации, выйдя на открытую тренировку: 

Видео доступно в Твиттере промоутерской компании Matchroom Boxing.

Лучшие моменты открытых занятий перед вечером бокса в Нью-йорке.

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