Головкин - Деревянченко: открытые тренировки перед чемпионским боем (Видео)

Пятого октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden состоится большой вечер профи бокса, в главном бою которого будет сражаться Сергей Деревянченко. Украинец сразится с легендарный казахстанским боксером Геннадием Головкиным сразу за два чемпионских пояса IBO и IBF в среднем весе.

Боксеры уже завершили свою подготовку к бою и Сергей провел открытое занятие перед публикой в Нью-Йорке:

‘The Technician’ @SDerevyanchenko coming to spoil the party on Saturday night as he targets a first World title... #GGGDerevyanchenko pic.twitter.com/pUctsGSs2O

Более знаменитый Геннадий Головкин сорвал овации, выйдя на открытую тренировку:

The main man takes to the ring in the shadow of the Mecca of Boxing! @gggboxing#GGGDerevyanchenko @DAZN_USA @SkySportsBoxing pic.twitter.com/hubkau8dqr

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 1, 2019