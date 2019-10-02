Тренер Деревянченко рассказал о подготовке Сергея к бою с Головкиным

Новости спорта:Андре Розье высказался о предстоящем поединке своего подопечного против опытного Геннадия Головкина.

Тренер украинского средневеса Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО) Андре Розье высказался о предстоящем поединке своего подопечного против опытного Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО). Коуч заявил, что Сергей готов к затяжному поединку. Цитирует Розье BoxingScene.

«Я уже дважды встречался с Головкиным. Это будет моя третья попытка выполнить план. Мне уже начинает нравиться этот парень. Я думаю, что пришла пора приглашать Головкина к себе домой на обед. Я жду, что его бой с Деревянченко получится отличным.

Я не думаю о том, чтобы нокаутировать Головкина. Я, Гэри Старк и вся команда готовим Сергея к 12 раундам стратегической войны. Мы рассчитываем на победу над Головкиным в 12-раундовом бою. В этом поединке не будет нокаута. Он продлится 12 раундов, и мы должны к этому подготовиться».

Начало – в субботу, 6-го октября, в 04:00.

Напомним, ранее Головкин заявил, что в случае победы над украинцем, хочет получить объединительный бой с более именитым соперником