Скачать
Среда, 02.10.2019
WBC пригрозил Руису отстранением от бокса
WBC пригрозил Руису отстранением от бокса
Невероятный Пятов и яркий Марлос: обзор матча Аталанта - Шахтер (Видео)
Аталанта - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Голевой ураган в матче Тоттенхэм - Бавария (Видео)
Голевой ураган в матче Тоттенхэм - Бавария (Видео)

Сын легенды бокса Холифилда проведет бой в андеркарде Канело - Ковалев (Видео)

Сын легенды бокса Холифилда проведет бой в андеркарде Канело - Ковалев (Видео)
13:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эван Холифилд проведет свой дебютный бой на профессиональном ринге на вечере бокса Сауль Альварес - Сергей Ковалев.

Сын легенды бокса Эвандера Холифилда, Эван, пошел по стопам отца и планирует провести свой дебютный бой в ноябре. Эван по прозвищу "Yung Holy" проведет бой в первом среднем весе (до 69,9 кг), а его первым соперником станет американский боксер Ник Уинстед, в активе которого 1 бой и 1 поражение на профи-ринге. Поединок пройдет в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena 2 ноября.

Эван Холифилд на любительском ринге провел больше 80 поединков, он - атлетичный и очень быстр, а также выделяется мощным ударом. Стоит отметить, что Yung Holy дебютирует на профи-ринге спустя 35 лет после своего отца.

Бой Холифилд - Уинстед - 4-раундовый и будет разогревать публику перед главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе 2 ноября - поединком Ковалев - Сауль Альварес. Отметим, что бой россиянина и мексиканца, по мнению многих специалистов, станет главным событием в мире бокса в 2019 году.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Tune in November 2nd on the #canelokovalev card to see me debut against Nicholas Winstead! Can’t wait to catch y’all there #canelokovalev

Публикация от Eleazar Evan Holyfield (@evanholyfield_)

Холифилд простил Тайсона за откушенное ухо

Справка: Эвандер Холифилд - четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, а также единственный боксер в истории, ставший абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях (1-й тяжелый и супертяжелый вес), член Международного зала боксерской славы (с 2017 года). Последний бой Real Deal провел 7-го мая 2011 года против датского боксера Брайана  Нильсена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Эвандер Холифилд, Эван Холифилд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Слова наставника Аталанты после матча с Шахтером в ЛЧ
03 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
04 Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
05 Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь