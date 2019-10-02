Сын легенды бокса Холифилда проведет бой в андеркарде Канело - Ковалев (Видео)

Новости спорта:Эван Холифилд проведет свой дебютный бой на профессиональном ринге на вечере бокса Сауль Альварес - Сергей Ковалев.

Сын легенды бокса Эвандера Холифилда, Эван, пошел по стопам отца и планирует провести свой дебютный бой в ноябре. Эван по прозвищу "Yung Holy" проведет бой в первом среднем весе (до 69,9 кг), а его первым соперником станет американский боксер Ник Уинстед, в активе которого 1 бой и 1 поражение на профи-ринге. Поединок пройдет в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena 2 ноября.

Эван Холифилд на любительском ринге провел больше 80 поединков, он - атлетичный и очень быстр, а также выделяется мощным ударом. Стоит отметить, что Yung Holy дебютирует на профи-ринге спустя 35 лет после своего отца.

Бой Холифилд - Уинстед - 4-раундовый и будет разогревать публику перед главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе 2 ноября - поединком Ковалев - Сауль Альварес. Отметим, что бой россиянина и мексиканца, по мнению многих специалистов, станет главным событием в мире бокса в 2019 году.

Справка: Эвандер Холифилд - четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, а также единственный боксер в истории, ставший абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях (1-й тяжелый и супертяжелый вес), член Международного зала боксерской славы (с 2017 года). Последний бой Real Deal провел 7-го мая 2011 года против датского боксера Брайана Нильсена.